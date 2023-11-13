Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! 'Gururunu kırdılar, burası sokak değil, inanamadım!'

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

41 YIL SONRA BİR İLK

Ayrıca Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Mart 1982'den bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı.

HAKEM KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Adana'da 0-0 biten maçta hakem Halil Umut Meler'in bazı kararları gündem oldu.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerde kaldığı olayda ve Belhanda-Crespo mücadelesinde kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Yayıncı kuruluşta yayımlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Ayrıca Fırat Aydınus da TV8,5'taki yayınında yorumlarda bulundu.

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73. DAKİKADA OOSTERWOLDE'YE YAPILAN MÜDAHALEDE KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: "Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz"

Fırat Aydınus: "Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!"

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Bahattin Duran: "Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı"

Deniz Çoban: "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar."

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90+2. DAKİKADA BALOTTELLI'NİN SARI KARTI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: "Bu turuncu bir sarı kart. Hakem oyundan ihraç etse eleştiremezsiniz. VAR müdahalesi olmaz. Sınırları çok zorlayan bir sarı kart."

Fırat Aydınus: "Balotelli önce kavaldan vuruyor, sonra basıyor. Basma tam olacakken hissedip ayağını kaldırıyor. Aynı pozisyon içinde 3 tane hareketi var Balotelli'nin, saliselerle. Bir vuruyor, bir basıyor, bir de basacakken ayağı hissedip çekiyor. Bu sarı kart. Basmaya devam etse, bile bile bassa farklı konuşurdum kart anlamında. Son anda ayağını çekiyor. Kaval, ayak üstüne basma, sonra hemen çekiyor. Sarı kart yeterli."

Deniz Çoban: "Sınırları zorlayan bir hamle. Sarı kartı kabul ediyorum. Mert Müldür'ün ayağının şekli de değişiyor. Limitte. Sarı kart kabul."

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Bülent Yıldırım: "Sınırda. Hakem ihraç etse bir şey diyemezsiniz. Koyu sarı kart bir pozisyon."

90+6. DAKİKADA BELHANDA KIRMIZI GÖRMELİ MİYDİ?

Bülent Yıldırım: "Havada kolu yükseltip hazırladı ve vurdu. Tartışmasız, yoruma açık olmayan bir ikinci sarı kart ve kırmızı kart."

Fırat Aydınus: "Belhanda elini kolunu kural dışı kullanmış ve açmış. Kollarını omuz seviyesinde açarak Crespo'nun yüzüne müdahale ediyor. Net sarı kart. Belhanda'nın bir sarı kartı daha var, ikinci sarı kartı olacaktı, olmadı. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminde 'Olmadı, olduramadım' diye sözü var ya, Halil Umut Meler de olmadı, olduramadı."

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Deniz Çoban: "Burada faul bile çalmıyorsun. Bu net, tartışmasız, açık, kitabın orta yerinden hava topunda kontrolsüz müdahaleye örnek. Belhanda'nın atılması lazım."

Bahattin Duran: "Açık ve net ikinci sarı kart. Bu hep sarı kart. Açıp vurdu Belhanda."