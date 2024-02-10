Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yeniden göze girdi! Ara transfer döneminde teklifleri geri çevirdi...

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Kayserispor maçında hem kendi hem de Fred’in gördüğü kırmızı kart yüzünden ağır şekilde eleştirilen ve adeta istenmeyen adam ilan edilen Mert Hakan Yandaş son kupa maçında gösterdiği performansla yeniden göze girdi. Gaziantep karşısındaki oyunuyla orta saha rotasyonuna adını yazdıran Mert Hakan, Fred’in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle en az üç maçta daha kendini gösterme fırsatı yakalayacak. Zor günleri atlatan tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarının da desteğiyle hatalarından dersler çıkardığı, takımda önümüzdeki sezon da kalabilmek için büyük bir istekle çalıştığı öğrenildi.

FORMA ŞANSI YÜKSEK

Fred’in yokluğunda Mert Hakan’ı 8 numara olarak düşünen teknik direktör İsmail Kartal’ın oyuncunun duran topları iyi kullanması, rakip hücumlarını başlarken önleme becerisiyle forma şansı vermesi bekleniyor. İsmail Kartal’ın Gaziantep maçı sonrası performansı nedeniyle tebrik ettiği Mert Hakan Yandaş’ın takım içerisinde sevilmesi ve etkili kaptanlık yapması oyuncunun en büyük gücü olarak öne çıkarıyor.

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DEVRE ARASINDA GELEN TEKLiFLERi GERi ÇEViRDi

Ara transfer dün sona ererken bu dönemde Mert Hakan Yandaş’a birçok Süper Lig kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu sarı lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek teklifleri geri çevirdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından takımdan gönderilecek isimler arasında adı geçen Mert Hakan teknik heyetten özür dilemiş, hatalarının farkında olduğunu söylemiş, bundan sonraki süreçte aynı hataları tekrarlamayacağı sözünü vermişti. Mert Hakan Yandaş’ın artık sahada daha dikkatli davranması bekleniyor.