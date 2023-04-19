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Fenerbahçe'de Marina Maljkovic'den Euroleague şampiyonluğu sözleri: "Bizden kuşku duyan büyük kitleler vardı"

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Basketbol#Basketbol
Fenerbahçede Marina Maljkovicden Euroleague şampiyonluğu sözleri: Bizden kuşku duyan büyük kitleler vardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 17:08

Kadınlar Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljokvic, Euroleague'de elde ettikleri şampiyonluk hakkında, “İki mağlubiyet ile başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Bu süreç çok zorlu oldu. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Zorlandığımız noktalar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi” dedi.

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Basın mensuplarının şampiyon takımla yaptığı gösteri maçıyla başlayan medya gününde Başantrenör Marina Maljkovic, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şampiyonluk sürecinin kendileri için çok zorlu geçtiğini aktaran Maljkovic, "Euroleague’de iki mağlubiyet ile başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Bu süreç çok zorlu oldu. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Zorlandığımız noktalar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi. Sezon içerisinde herhangi bir düşüklük gördüğümüzde; ‘Nisan’ı bekleyin, biz bu kupa için buradayız’ hatırlatmasını yaptık. Benim çalışma sitilim de her zaman bu bilinçte oluyor. Her zaman bir hedef uğruna oluyor. Takımımızı da o hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan performanslarını sergiledi. Çok zorlu ve yıpratıcı süreç oldu. Kolay değil bu başarılara ulaşmak” şeklinde konuştu.

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Fenerbahçede Marina Maljkovicden Euroleague şampiyonluğu sözleri: Bizden kuşku duyan büyük kitleler vardı

“SONUNDA KUPAYA ERİŞEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK”

Sarı-lacivertli takımın bu turnuvada finallerde daha önce 4 kez elenmesinin hatırlatılması üzerine Maljkovic, şunları söyledi:

“Öncelikle baskı mıydı, bu baskı değil, daha büyük bir şeydi. Geçen sene geldiğimde oyuncular ve teknik ekip üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak gerçekten zordu. Sezona başladığımızda da maçlar kaybedilince bizden şüphe duyan çok oldu ama hedefim geçmiş tecrübelerime de dayanarak bu grubu bir arada tutmaktı. Çünkü bu kadar fazla arzu ve isteği kanalize edebilirsek en sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk. Motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonucunda da buna ulaştık. Olcay’ın göz yaşlarına şahit olduk. Sporcularımızın, büyük ailemizin hayatları değişti, buna değerdi. Emeğimizin karşılığını bu şekilde aldık. Kulübümüz için de büyük bir gelişme oldu kupa.”

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“LİGDE ADIM ADIM GİTMEK İSTİYORUZ”

Ligde yarı final eşleşmesinde yarın oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili gelen soruya Malijkovic, “Lige bir geçiş yaptık, ilk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım düşünmek istiyoruz. Sporcularıma güveniyorum. Yüzde yüzleriyle burada olacaklarından eminim. Onlara güveniyorum ama adım adım gitmek istiyoruz” yanıtını verdi.

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“OYUNCU GRUBUMUZ HER MAÇ DESTEĞİ HAK EDİYOR”

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesajını ileten Maljkovic, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
“Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Hem Prag’da hem dün Galatasaray maçında. Bizim oyuncu grubumuzun bunu her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin, arzusunun bilincindeyim. Biz yakın coğrafyalardan geliyoruz. Bu bölgeye ait olan arzu, istek ve ateşli bir taraftar kültürü var. Ben de 1 saat uzaklıkta Sırbistan’da yaşıyorum. Buna aşinayım. Bu kültürü biliyorum. Bu taraftar bize çok özel şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz.”

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Basketbol#Basketbol

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