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Fenerbahçe seride öne geçti

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Play-Off#Fenerbahçe
Fenerbahçe seride öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:25

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Yarı Final 1'inci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i sahasında 84-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Yarı Final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i sahasında 84-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. 

Metro Enerji Salonu’ndan oynanan karşılaşmanın başa baş geçen ilk yarısı 45-42 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 3’üncü periyotta oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 22 sayı attığı periyotta rakibine sadece 10 sayı imkanı verince son periyoda 67-52 önde girdi. Karar periyodunda farkı daha da açmayı başaran Fenerbahçe, parkeden 84-60 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte Kayla McBride kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Teaira McCowan 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Bu eşleşmede 2’nci karşılaşma 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Galatasaray’ın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe, o karşılaşmayı da kazanması halinde finale yükselerek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin rakibi olacak. 

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Play-Off#Fenerbahçe

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