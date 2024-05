Fenerbahçe'de korkunç sakatlık tablosu! Hedefte Ertuğrul Karanlık var

Haberin Devamı

Sezon başından beri Fenerbahçe'de sakatlık krizi devam ediyor. Bu sezon başından itibaren futbolcuların kaçırdıkları maç sayıları dikkatleri çekiyor. Son olarak ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci de sakatlık listesine yazıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde, kupa maçlarında ve Avrupa'da kritik maçlarda sakatlıklar nedeniyle birçok kez önemli oyuncularından yoksun kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu, teknik direktör İsmail Kartal ve ekibini zorluyor. Sezon başladığından bu yana 25 futbolcunun birçoğu, birkaç kez olmak üzere sakatlık yaşadı ve çok sayıda maçta formadan uzak kaldı.

İSMAİL KARTAL'IN 'YAPAY ZEKA' SİSTEMİ DE SAKATLIKLARI ÖNLEYEMEDİ



Jorge Jesus'un yerine takımı devralan İsmail Kartal, sezon başında sakatlıkları önlemek için yapay zeka yardımıyla farklı bir yöntem denediklerini açıklamıştı. Kartal, termal kamera ile futbolcuların sakatlık riskini ölçtüklerini ve buna göre futbolculara yükleme yapıldığını aktarmıştı. Ancak bu yöntem de sakatlık sorununun önüne geçemedi.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZON JORGE JESUS DÖNEMİNDE AYNI SORUNLAR YAŞANMIŞTI



Fenerbahçe, geçen sezon Jorge Jesus döneminde de sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu. Özellikle savunmada Luan Peres başta olmak üzere, Michy Batshuayi, Lincoln, Joao Pedro, Altay Bayındır gibi önemli isimler uzun süre forma giyememişti.

FRED, KARİYERİNDE BOYUNCA YAŞAMADIĞI SAKATLIKLARI YAŞADI



Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda 9.75 milyon euro bedelle Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, bu sezon kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Sarı-lacivertlilere katılmadan önce kariyeri boyunca sakatlık sebepli sadece 10 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3 kez sakatlanarak 17 maçta takımıyla birlikte sahada olamadı.

CENGİZ ÜNDER'İN SAKATLIKLARI DEVAM ETTİ



Kariyeri boyunca sakatlıkların peşini bırakmadığı Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de de bu sorunu yaşamaya devam etti. Kariyeri boyunca 54 karşılaşmayı sakatlığından kaynaklı kaçıran milli futbolcu bu sezon tam 4 kez sakatlanarak toplam 14 maçı kaçırdı. Yıldız futbolcu yaz transfer döneminde Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Haberin Devamı

KING 46 MAÇ KAÇIRDI



Fenerbahçe formasıyla toplamda 51 maça çıkan Joshua King, kariyeri boyunca sakatlıklardan kaçırdığı maç sayısınından fazlasını 2.senesinde Fenerbahçe'de formasıyla geçti. King, sarı-lacivertlilere katılmadan önce takımlarını sakatlığından dolayı 41 maçta yalnız bırakmıştı. Norveçli futbolcu, Fenerbahçe'de formasıyla toplam 46 karşılaşmayı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

BECAO, TEK SEZONDA KARİYER TOPLAMINI İKİYE KATLADI



2015 yılında başladığı futbolculuk kariyerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçıran Rodrigo Becao, Kariyeri boyunca sakatlıktan kaynaklı kaçırdığı maç sayısını bu sezon Fenerbahçe formasıyla ikiye katlayarak 30'a çıkardı. Kritik maçlarda sahada olmayan Brezilyalı futbolcu, ligin ilk yarısında Pendikspor deplasmanında tendonunu yırtmış ve 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Haberin Devamı

ERTUĞRUL KARANLIK TARTIŞMASI



Fenerbahçe'de sezon başından beri yaşanan sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık var. Sezon başında göreve başlayan Karanlık'ın gelişine de tepki gösteren Sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun ilk yarısındaki sakatlık problemleri sonrası tepkinin dozunu arttırmış ve Fenerbahçe'den sağlık ekibiyle ilgili açıklama gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güvenimiz tamdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sezonun ikinci yarısında da sakatlıkların artarak devam etmesi, taraftarın tepkilerinin de artmasına neden oldu.

Haberin Devamı

"DOKTOR DEĞİL VETERİNER!"



Ertuğrul Karanlık'ın Beşiktaş'ta doktorluk yaptığı bir dönemde takım kaptanlarından Tomas Sivok, onun için "doktor değil veteriner" sözlerini sarf etmiş ve şunları söylemişti "Beşiktaş'taki doktor bana yaklaşık 20 enjeksiyon yaptı ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Kolar ise orada bir kez bana iğne yaptı, ayakkabımın tabanını değiştirdi ve iki hafta içinde oynamaya başladım. Bir çeşit simyacılık yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

'AT KANIYLA TEDAVİ' İDDİASI



Karanlık, Beşiktaş'ta çalışırken medyada hakkında "At kanıyla tedavi ediyor" şeklinde çıkan haberler nedeniyle yargı yoluna başvurmuştu. Hugo Almeida'nın tedavisinde at kanı kullandığı iddiaları üzerine o zaman BJK TV'ye konuşan Karanlık, "Yazılanlar gibi at iğnesi, at kanı falan da kullanmadık" demişti. Karanlık, ayrıca halk arasında doktor değil, "sınıkçı" veya "çıkıkçı" olarak bilinen "osteopat" olmakla da itham edilmiş ve suçlamaları da yargıya taşımıştı.

Haberin Devamı

BU SEZON HANGİ FUTBOLCU SAKATLIKTAN KAÇ MAÇ KAÇIRDI?



Alexander Djiku: 19 maç

Çağlar Söyüncü: 4 maç

Luan Peres: 48 maç

Leonardo Bonucci: 5 maç

Rodrigo Beaco: 30 maç

Jayeden Oosterwolde: 9 maç ( devam ediyor )

Osayi-Samuel: 8 maç ( devam ediyor )

İsmail Yüksek: 5 maç ( devam ediyor )

Fred: 17 maç

Mert Hakan Yandaş: 18 maç

Joshua King: 23 maç

Cengiz Ünder: 14 maç

İrfan Can Kahveci: 4 maç ( devam ediyor )

Serdar Aziz: 20 maç

İrfan Eğribayat: 1 maç

Michy Batshuayi: 1 maç

Edin Dzeko: 1 maç

Ferdi Kadıoğlu: 6 maç

Miha Zajc: 18 maç

Samet Akaydin: 2 maç

Miguel Crespo: 5 maç

Emre Mor: 21 maç

Umut Nayir: 1 maç

Bartuğ Elmaz: 3 maç

Lincoln: 7 maç