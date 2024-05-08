Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 14 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Süper Lig'de 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yapan Mert Hakan Yandaş son olarak 0-0 biten Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak etkisiz olmuştu.

2020 yazında bedelsiz olarak Sarı-lacivertl takıma transfer olan Mert Hakan Yandaş için yönetim kararını verdi. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilenmeyecek.

Fenerbahçe'de 4 sezonda 120 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş, 10 gol atıp 21 de asist yaptı.