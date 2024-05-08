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Fenerbahçe için sezon harika başlamış, İsmail Kartal liderliğindeki takım ilk yarıyı Galatasaray’ın önünde 2 puan lider bitirirken, önünde Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa’daki iddiası sürüyordu. Ancak 27 Şubat’tan itibaren hedefler birer birer kaybedilmeye başlandı. Önce Ankaragücü’ne deplasmanda 3-0 yenilip Türkiye Kupası’na çeyrek finalde havlu attı. Ardından 7 Nisan’da Galatasaray ile oynaması gereken Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkıp sonra sahadan çekildi ve hükmen mağlup oldu.

SON 70 GÜNDE NELER YAŞANDI, NE DEĞİŞTİ?

Bu karşılaşmadan sadece 4 gün sonra Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos’a penaltılarla yenilerek elendi. Ve son olarak önceki gün Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak lig yarışının bitimine 3 hafta kala Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü. Şimdi herkes şu sorunun cevabını merak ediyor... Ne oldu da Fenerbahçe, 27 Şubat’tan bu yana geçen 70 günde 4 kupanın 3’ünü kaybedip, diğerini kazanma şansını mucizelere bıraktı? Suçlu kim? Hakem hatalarını ve TFF ile yaşanan anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak bu kritik sorunun cevabını şöyle sıralamak mümkün...

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1- TRABZON MAÇI KAZANILDI AMA...

Fenerbahçe’de çöküş süreci 17 Mart’taki Trabzonspor maçında başladı. Takım her ne kadar 3-2 kazanmış olsa da, karşılaşmadan sonra bazı futbolcuların sahaya inen bordo mavili taraftarlarla kavga etmesi bambaşka bir gündem yarattı. Başkan Ali Koç’un ‘ligden çekilme’ söylemleri oyuncuların dengesini bozdu.

2- SÜPER KUPA KRiZi iYi YÖNETiLEMEDi

Ali Koç’un, maçın ertelenmesine yönelik başvurularını reddeden TFF’yi protesto etmek amacıyla Süper Kupa’ya U19 Takımı’nı çıkarıp 2. dakikada sahadan çekmesi A Takım’ı olumsuz etkiledi. Zira futbolcular bu maçı oynamak istiyordu. Galatasaray’ı yenip Süper Kupa’yı alarak rakiplerini demoralize etmeyi planlıyorlardı ama bu fırsatı bulamadılar.

3- DiKKATLER SAHA DIŞINA YÖNELDi

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin Futbol Federasyonu, MHK, hakemler ve Galatasaray aleyhine açıklamalarını yoğunlaştırması ve sürekli bu konuları gündemde tutması hem camianın hem de futbolcuların konsantrasyonunu bozdu. Sarı lacivertli takımda herkes ister istemez dikkatini saha dışında yaşanan olaylara yöneltti.

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4- iSMAiL KARTAL DA RÜZGARA KAPILDI

Saha dışındaki olayların bu kadar gündemde tutulmasının futbolcuların konsantrasyonunu olumsuz etkilediği ayan beyan ortada iken teknik direktör İsmail Kartal bir şey yapamadı. Ne yapıp edip oyuncularını bu kaostan uzak tutması gerekiyordu. Ancak kendisi de o anki rüzgara kapıldı ve bazen yönetimi destekleyen söylemlerde bulundu.

5- NEREDEYSE HERKES SAKATLANDI

Sezonun ilk yarısında oynanan Pendikspor maçında Becao ve Fred ile başlayan sakatlıklar furyası Fenerbahçe’nin yakasını bırakmadı. Neredeyse tüm futbolcuların sakatlanmaları ve takımın hemen her maça eksik kadroyla çıkması, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve diğer sağlık ekibinin ağır şekilde eleştirilmesine yol açtı.

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6- iKiNCi YARIDA FORMLARI DÜŞTÜ

Ligde ilk yarının yıldızı olan Szymanski sezonun 16. haftasında 9 gole ulaşıp çok sayıda Avrupa devini peşine takarken, sonrasında duraklama dönemine girdi. Tam 17 haftadır tek gol dahi atamayan Polonyalı futbolcunun yanı sıra Tadic, Fred ve Dzeko gibi kilit oyuncularda da son dönemde gözle görülür biçimde form düşüklüğü var.

7- ARA TRANSFERDE YANLIŞ KARARLAR

Ara transfer hamleleri olumsuz sonuçlar doğurdu. Büyük umutlarla kadroya katılan Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic bekleneni veremezken, tecrübe abidesi Leonardo Bonucci’den yeterince faydalanılamadı. Bu dönemde Lincoln Henrique ve Miguel Crespo’nun gönderilmeleri bir başka eleştiri konusu oldu.

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HÜRRiYET YAZARLARI ‘F.BAHÇE’DE SUÇLU KiM?’ SORUSUNU YANITLADI

UĞUR MELEKE: ViZYONSUZLUK VE KÜÇÜK DÜŞÜNMEK

1- Ali Koç: Çok karakterli bir oyuncu grubunun sezonu kupasız kapatmasının baş müsebbibi. Arabistan uçağına U19 takımını alması, Urfa’daki Süper Kupa’ya çıkmaması, niteliğine bakmaksızın yabancı hakem ısrarı. Vizyonsuzluğun ete kemiğe bürünmüş hali.

2- Yönetim Kurulu: Ortada bir yönetim kurulu var mı bilmiyorum ama varsa bu komedi dizisi tadındaki sezonda başkana sen ne yapıyorsun diyememeleri.

3- İsmail Kartal: Olympiakos’u elemeye çok yakınken Fred, İrfan gibi aslarını çıkarıp turu hediye etme vizyonsuzluğu. Sivas’ı Avrupa kupasının önüne koyan küçük düşünce dünyası.

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4- Sağlık ekibi: Galatasaray’da sıfır sakat varken Fenerbahçe’de eksiklerin fazlalığı dikkat çekici.

MEHMER ARSLAN: ALi KOÇ, RAKiBiNi GÜÇLÜ GÖSTERDi

1- Ali Koç: Ya ligden çekilirsiniz, ya da telaffuz dahi etmezsiniz. Ne yazık ki, Süper Kupa maçına çıkmamak dahil, hata üstüne hata yaptı. Oyuncularına ve camiaya güvensizlik aşıladı. Fenerbahçe mağdur olmaz, mağdur edilemez duygusunu yıktı. Rakibini güçlü gösterdi.

2- İsmail Kartal: Sezonun en kritik döneminde hem oyuncuları hem de kendisi çok formsuzdu. 2 kupaya koşmak varken, ligi düşünmesi telafi edilmez bir hataydı. Süper Kupa finali için Ali Koç’a karşı durmalıydı.

3- Yönetim: Merak ediyorum Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında Ali Koç’a “Hayır” diyerek düşüncesini ısrarla savunan bir yönetici var mı? Ben, olduğu konusunda çok şüpheliyim.

4- Sağlık ekibi: Yanılmıyorsam 16 sakat oyuncusu vardı Fenerbahçe’nin. Peki ya rakiplerde? Hemen hemen hiç...

GÜNTEKİN ONAY: BAŞKANIN SÖYLEMLERi VE SÜPER KUPA KRiZi

1- Trabzon’da yaşananların ardından başkanın sahanın dışına çok fazla çıkmış olması ve başkan Ali Koç’un, “Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar”, “Ligden çekiliriz” tarzı söylemleri. Süper Kupa krizi ve takımın şampiyonluk hedefine odaklanmak yerine saha dışı faktörlere yönelmek.

2- Bu sürecin ardından Olympiakos travması

3- Sağlık ekibi, sakatlıklar, sakatların geç dönmesi

4- İsmail Kartal’ın maç içi hamlelerdeki yanlış kararları.