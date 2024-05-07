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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi açıklaması! Galatasaray derbisi öncesi kötü haber

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray
Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci ve Osayi açıklaması Galatasaray derbisi öncesi kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 18:59

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor maçında sakatlanan Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den sakat oyuncuların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Sağlık Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı derbide İrfan Can Kahveci'nin oynaması zora girdi.

İrfan Can Kahveci'nin 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray

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