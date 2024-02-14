Fenerbahçe'de kaptanlar dümene geçti! Edin Dzeko takıma seslendi: Yeni bir seri yakalayacağız

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Alanyaspor beraberliği sonrası dün Samandıra Tesisleri’nde bir araya gelen Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş aralarında yaptıkları toplantıda takıma, Fenerbahçe taraftarlarına ve yönetime mesaj verdi.

DZEKO: YENi BiR SERi YAKALAYACAĞIZ

Bu sezon Fenerbahçe’nin en güçlü yanının kadro gücü ve takımdaki arkadaşlık bağı olduğunu vurgulayan Edin Dzeko, “Elbette bütün maçları kazanamayacağımızı ve uzun yolda inişler çıkışlar yaşayacağımızı biliyorduk. Kırılma bu döneme denk geldi. Her şeyin farkındayız, yeni bir seri yakalayıp ligin en iyi ve uyumlu ekibi olduğumuzu göstereceğiz. Zaten güç ve avantaj bizde. Tüm maçlarımızı kazanınca şampiyonuz” dedi.