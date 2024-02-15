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Fenerbahçe'de kaptanlar bir araya geldi, net mesajı verdi: 'Panik yok'

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#Fenerbahçe#Dzeko#Süper Lig
Fenerbahçede kaptanlar bir araya geldi, net mesajı verdi: Panik yok
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Alanya beraberliğini yol kazası olarak gören futbolcular Rize maçına istekle çalışıyor. Bu sezon dış sahada hiç kaybetmeyen ve 12 galibiyet, 1 beraberlikle deplasmanların en başarılı takımı olan Kanarya, Rize’den 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında zirvedeki yerini geri almak istiyor.

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Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe’de sezonun geri kalan bölümü için futbolcularda en ufak bir gerilim veya panik havası olmadığı taraftarlara müjdelendi. Zirve yarışında Galatasaray’ın 2 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Çaykur Rizespor maçına neşe içinde hazırlanan futbolcular, bu hafta deplasmanda kazanarak taraftarın sarsılan öz güvenini tekrar sağlamlaştırmak istiyorlar.

Negatif düşüncelere gerek yok

Kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko’nun “Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Takım olarak bu hedefe kilitlendik. Taraftarlarımız da şampiyonluğa inanırsa başarıyı yakalarız. Taraftarlarda kuşku, panik gibi negatif düşünceler olursa bu sahaya da yansır ve takımı olumsuz etkiler. Gerek kaptanlar gerekse Bonucci, Serdar Aziz, Becao gibi deneyimli isimler buna izin vermez” dediği öğrenildi.

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Fenerbahçede kaptanlar bir araya geldi, net mesajı verdi: Panik yok

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Ali Koç'tan İsmail Kartal'a moral

Edin Dzeko, kaptanların aralarında yaptığı toplantıyı 1 günlük izinden sonra dün top başı yapan takıma bu sözlerle aktardı ve hırs dolu antrenman başladı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un da Kadıköy’deki Alanya beraberliğinin ardından İsmail Kartal bir görüşme yaptığı ve “Hocam sana güvenimiz ve inancımız tam. Bu yıl şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Yeniden bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inancımız tam” diyerek deneyimli teknik adama moral verdiği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Dzeko#Süper Lig

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