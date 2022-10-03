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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un taktiğine çözüm yok! Sadece Beşiktaş değil, son 5 maçta çılgın rakam....

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Fenerbahçe Beşiktaş Ofsayt Taktiği
Fenerbahçede Jorge Jesusun taktiğine çözüm yok Sadece Beşiktaş değil, son 5 maçta çılgın rakam....
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 12:40

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta siyah beyazlılar Jorge Jesus'un o taktiğine bir türlü çözüm üretemedi, 8 haftanın rekoru kırıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken Vodafone Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun hakimiyetini rakibine hissettiren Fenerbahçe, pozisyonlardan yararlanamazken Beşiktaş özellikle maçın son bölümünde net fırsatlar buldu ancak siyah beyazlılar üç puanı getirecek golü kaydedemedi..

Milli ara sonrası oynanan derbi maçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi.  

OYUN BOYUNU KISALT, RAKİBİ HATAYA ZORLA

Sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe'de bu sezon en belirgin değişiklik, oyunu rakip alanda oynama isteği ve bu yönde yapılan taktiksel hamleler olarak göze çarpıyor.

Bu yapıda oyunu 2. ve 3. bölgede oynama niyeti olan, savunmayı orta alana kadar taşıyan takımların en büyük handikapı ise savunmanın gerisinde oluşan geniş boşluklar ve kontra atak tehdidi. Jorge Jesus, bu anlamda tehlikeyi minimize etmek için farklı savunma taktiklerini oyuncularına ezberletiyor. 

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BEŞİKTAŞ'IN SEZON REKORU

Opta verilerine göre; Beşiktaş bu sezon en fazla ofsayt bayrağına yakalandığı Süper Lig maçını Fenerbahçe karşısında oynarken (7); Jackson Muleka'nın (3) Süper Lig kariyerinde daha fazla ofsaytta kaldığı tek karşılaşma Mart 2022'de Göztepe'ye karşıydı (4).

Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması bu anlayışını sezon başından bu yana sürdürürken rakipleri ofsaytta bırakma adına da takım halinde hareket etmeye çalışıyor. Özellikle son 5 haftada rakiplerin ofsayt rakamları bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapıldığını ortaya koyuyor.

Adana Demirspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında rakipler toplamda 32 kez ofsaytta kaldı.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA SİLAHI; OFSAYT TAKTİĞİ

Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı lacivertli takımın bu konudaki taktiği oyunun genelinde sonuç verdi. Jorge Jesus'un önderliğinde oyun mesafesini kısaltmaya çalışan ve savunmayı ön alanda kuran Fenerbahçe, rakibin hücum varyasyonlarını ofsayt taktiği ile savuşturmayı bildi. Öyle ki Beşiktaş, bu sezon en fazla ofsaytta kaldığı maçı oynadı.

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Peki ligin sekiz haftalık bölümünde sarı lacivertlilerin rakipleri kaç defa ofsayta takıldı? İnceliyoruz...

Fenerbahçede Jorge Jesusun taktiğine çözüm yok Sadece Beşiktaş değil, son 5 maçta çılgın rakam....


OYUN AKARKEN KULÜBEYE HATALARI GÖSTERDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında, Jorge Jesus'un yedek kulübesindeki oyunculara taktik tahtasını göstererek yaptığı konuşma yansıdı. Oyunun aktığı esnada genç oyuncuları etrafında toplayan Portekizli teknik adam, saha içinde gördüğü yanlışları oyuncularına aktardı. 

Jorge Jesus'un taktiksel anlamda en büyük destekçisi vatandaşı Joao De Deus... Jesus’un en güvendiği isim olan ve 11 yıldır birlikte çalıştığı 45 yaşındaki Deus, Portekizli teknik adamın fikirlerine en çok saygı duyduğu isim.

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Deneyimli teknik direktörün çeşitli nedenlerle olmadığı günlerde de takım birinci yardımcı konumundaki Deus’a emanet olacak.

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İşte Jesus'un tüm yardımcıları:

Joao de Deus (Yardımcı Antrenör)
Marcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)
Tiago Oliveira (Yardımcı Antrenör)
Gil Henriques (Maç Analisti)
Rodrigo Araújo (Video Analist)
Mario Branco (Operasyon Direktörü)
Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesiyle birlikte bu ay içerisinde 7 maça daha çıkacak. 6 Ekim Perşembe AEK Larnaca'yı ağırlayacak sarı lacivertliler, 9 Ekim'de Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek Fenerbahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.

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