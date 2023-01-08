Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Galatasaray planı belli oldu! Derbi öncesi toplantı...

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Nefesleri kesmesi beklenen karşılaşma öncesi Fenerbahçe 'de, iki oyuncu dışında eksik bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray karşısında Nazım Sangare ve Joao Pedro kadroda olmayacak.

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

İki isim sınırda

Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sınırda olan ancak Galatasaray karşılaşması öncesi bu açıdan sıkıntı yaşamayan Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin kart sınırında olan iki oyuncusu. Eğer söz konusu oyunculardan kart gören biri olursa, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

'Ekstra motivasyon olacak'

Sarı-Lacivertliler'in kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaptı. Derbi zaferinin hem büyük moral hem de liderlik anlamına geldiğinin altını çizen Altay, "Kazanmamız halinde Fenerbahçe taraftarı büyük bir bayram havası yaşayacak ve bu sayede ekstra bir motivasyon elde edeceğiz. Hocamız her detaya dikkat ediyor" yorumunu yaptı.

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Kadıköy kapalı gişe

Galatasaray ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta beklendiği gibi Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. SarıKırmızılılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de yeniden liderliği ele geçirecek Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hatay ve Antalya galibiyetleri çıkışı getirdi

Süper Lig'de Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, bu akşamki dev kapışmada Galatasaray'ı yenerek, yeniden zirvenin sahibi olmak istiyor. Fanatik'in haberine göre 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'deki derbide tüm planlarını 3 puan için yaptı.

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Kadrosu belli gibi

Portekizli hocanın son ana kadar taktik ve oyuncu tercihleri konusunda değişiklik yapma ihtimali bulunduğu konuşulurken, şu an için kalede Altay, 4'lü savunmada Osayi, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun olması bekleniyor. Orta sahayı Arao, Crespo ve Zajc'le yapmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının, ileride sağda İrfan Can Kahveci, solda Joshua King ve gole en yakın isim olarak Michy Batshuayi'yi kullanacağı bildirildi.

Valencia ikinci yarı

Bekleri Ferdi ve Osayi'yi hücumda da aktif olarak kullanmayı düşünen Jesus'un, Zajc ve Crespo'dan da ataklarda ileri çıkmalarını isteyeceği, Antalya deplasmanında riske etmek istemediği Enner Valencia'yı ise ikinci yarıda sahaya süreceği konuşuluyor.

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Kaptanlardan derbi toplantısı

Bu arada Fenerbahçe'de daha önce bu Derbi atmosferini yaşayan futbolcuların, kaptan Altay önderliğinde Jesus'la önceki gün bir toplantı yaptıkları belirtildi. Oyuncuların, Galatasaray maçının diğer derbilere ve karşılaşmalara göre atmosfer anlamında çok farklı olduğunu hocalarına anlattıkları ifade edildi.