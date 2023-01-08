Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde transferinde kötü haber! Teklif reddedildi...

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Ocak ayı transfer döneminde sol bek almayı planlayan Fenerbahçe, gündemine Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi almıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin İtalya Serie B'de mücadele eden Parma'ya 21 yaşındaki sol bek için teklif yaptığını belirtmişti.

Parma cephesinden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Parma, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve Jayden Oosterwolde için 10 milyon euro bonservis istediğini kulübe iletti.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 resmi maça çıkıp 1 gol attı.