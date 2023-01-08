Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde transferinde kötü haber! Teklif reddedildi...

Güncelleme Tarihi:

#Transferi#Jayden Oosterwolde#Fenerbahçe
Fenerbahçeye Jayden Oosterwolde transferinde kötü haber Teklif reddedildi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 09:32

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi. Parma, Sarı-lacivertli kulübün teklifini reddetti.

Haberin Devamı

Ocak ayı transfer döneminde sol bek almayı planlayan Fenerbahçe, gündemine Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi almıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin İtalya Serie B'de mücadele eden Parma'ya 21 yaşındaki sol bek için teklif yaptığını belirtmişti.

Parma cephesinden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Parma, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve Jayden Oosterwolde için 10 milyon euro bonservis istediğini kulübe iletti.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 resmi maça çıkıp 1 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transferi#Jayden Oosterwolde#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu
24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere Sporcularda görülen normalden farklı

24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere? 'Sporcularda görülen normalden farklı'

#Spor