Fenerbahçe eşittir Galatasaray

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Türk futbolu birkaç yıldır yaşadığı derin kâbustan kısmen uyanmış görünüyor; Avrupa’daki dört temsilcimizin üçünün gruplarını lider bitirmeleri, hepsinin Şubat’ı görmeleri olumlu işaretler. Eğer Vaduz maçı öncesi kendi kendimize Konya Stadı’nın zeminini mahvetmesek, muhtemelen beş takımla devam ediyor olacaktık şu anda Avrupa’da.

4 BÜYÜK TAKIM DA NET ŞAMPiYON ADAYI

Uzun yıllar sonra 4 büyük takımın hepsinden net şampiyonluk adayları olarak söz edebiliyoruz; ayrıca ligde Adana Demir, Konya, Kayseri gibi çok farklı aromalar da var. Taktiksel çeşitlilik var, Andrea Pirlo, Çağdaş Atan, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu, Francesco Farioli gibi inovatif teknik adamlar var, rekabet var.

CEMiL TURAN’IN ‘FUTBOLCULAR SAHAYA EL ELE ÇIKSINLAR’ ÖNERiSi ŞAHANEYDi

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Avrupa’da halen 4 veya daha fazla takımla devam eden dokuz ligden biriyiz. Sadece 2022-23’te kazanılan puanlara baktığımızda beş büyük ligden sonra kıtanın en iyisiyiz, Avrupa altıncısıyız. Böyle değerli bir ligin en değerli maçı da bu akşam Kadıköy’de oynanacak. En çok şampiyonluk kazanan iki takım, puan tablosunun lideriyle ikincisi karşı karşıya. Maçı da ülkenin 1 numaralı hakemi, Halil Umut Meler yönetiyor. Ve böyle bir müsabakayı bir gerilim değil, şölen havasında geçirmek en büyük dileğimiz. Dünkü Hürriyet’in manşetinde okuduğumuz ülke futbolunun yaşayan efsanelerinden Cemil Turan’ın önerisi şahaneydi: İki takımın futbolcuları zaten dost.

Sahte gerilimi yaratanlar zengin-holigan kulüp yöneticileri ve onların finanse ettiği bazı Youtube kanalları...

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TERTEMiZ BiR MESAJ

İki takımın saha dışında da arkadaş olduklarını çok iyi bildiğim futbolcuları bugün sahaya el ele çıksalar, televizyon başındaki yeni nesle tertemiz bir dostluk mesajı verseler ne harika olurdu öyle değil mi?

SADECE PUAN CETVELiNDE DEĞiL iSTATiSTiKLERDE DE ZiRVEDELER

Jesus’un Fenerbahçe’si savunmayı oldukça öne çıkarıyor, zaman zaman 7 kişiyle üçüncü bölgeye baskıya gidiyor. Bu yüzden de rakip 40 metre içinde kazandığı toplarla en fazla gol atan takım (172 top kazanma, 7 gol).

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Fenerbahçe ve Galatasaray bugün sahaya sadece puan tablosunun ilk ikisi olarak değil, Süper Lig’de birçok istatistik kaleminin zirve ortakları olarak da çıkıyorlar.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı 5 kıtada yaşanacak Haberi görüntüle

İki ekip ligin en fazla galibiyet alan, en çok gol beklentisi yaratan, en fazla net gol pozisyonuna giren ve üçüncü bölgede en çok top kazanan ikilisi konumundalar. Fenerbahçe’nin maçı evinde oynama avantajı söz konusu. Galatasaray’sa 6’da 6 ile, gayet yüksek bir momentumla derbiye geliyor. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinin bu sezon üç cephede kolay tanımlanabilen bir oyunu var: Savunmayı oldukça öne çıkarıyorlar, zaman zaman yedi kişiyle üçüncü bölgeye baskıya gidiyorlar.

RENNES VE ANTALYASPOR BU RiSKi iYi DEĞERLENDiRDi

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Bu yüzden de OPTA verilerine göre rakip 40 metre içinde kazandıkları toplarla ligde en fazla gol atan takım konumundalar (172 top kazanma, 7 gol). Ancak savunmayı bu denli öne çıkarmalarının faturasını da bazen net pozisyonlar vererek ödüyorlar. Özellikle savunma sırtına bir değil, aynı anda birden fazla koşucuyla deneme yapan takımlar, Fenerbahçe’ye bedel ödettiler.

Avrupa Ligi’nde bunun en iyi uygulamalarını Rennes yapmıştı. Süper Lig’de de Antalyaspor’un golünde merkezden Adriano ve Wright’ın TAVŞAN KOŞUCU olarak savunmayı şaşırttığını, böylece soldan gelen Güray’ın ofsayta düşmeyerek asist yaptığını gözlemledik.

GALATASARAY HER MAÇA YÜKSEK TEMPOYLA BAŞLIYOR

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Lider Galatasaray’ın bu sezon en dikkat çekici özelliği maçlara yüksek tempoyla başlamaları, ilk devreleri çok tutkulu ve iştahlı oynamaları. Zaman zaman da öndeki deneyimli oyuncularının fiziksel düşüşleriyle maç sonlarında zafiyet yaşamaları. Son 3 haftada oynanan İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarının ikinci devrelerinde bu problem kısmen öne çıktı. Okan Buruk’un bu sezon elinde Mertens, Gomis, Mata gibi süperstar etiketli oyuncular var. Ama bunların sahada kaç dakika kalacağını iyi ayarlamak, belki her maç öncesi bir “başlayan 11” bir de “bitiren 11” planlamak gerekiyor. Ben Buruk’un derbiye önde Mertens ve Gomis’le başlayabileceğini ama bitiren 11’inin muhtemelen farklı olacağını düşünüyorum.

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GiZLi KAHRAMAN OLiVEiRA

Galatasaray bu sezon rakip kalelere gönderdiği 219 şut ve 108 isabetle lig lideri. Ancak bu şutların 29’unu gole çevirebildiği için verimlilik %13,2’de kaldı.

Bir süredir sağlık sorunları ve kartlar sebebiyle düzenli forma giyemeyen Sergio Oliveira, Galatasaray’ın bu sezonki gizli kahramanı. Portekizli virtüöz 38 şutla takımının en çok deneyeni. 32 şut pasıyla da en çok pozisyon üreteni. Eğer 4 kez direğe takılmasa muhtemelen ondan çok daha fazla söz ediyor olacaktık.

Okan Buruk’un bugün Fenerbahçe karşısında ona ilk 11’de şans vereceğini tahmin ediyorum ben.

DURAN TOPLARDA F.BAHÇE 16 G.SARAY 4 GOL ATTI

F.Bahçe’nin bu sezon bir başka dikkat çekici farkı duran toplar. Sarı lacivertliler 16 haftada duran toplardan toplam 16 gol bulurken, Galatasaray’da bu sayı 4. Ancak yine Antalya maçında bu konuda da bir zafiyet ortaya çıktı:

Sahada İrfan Can Kahveci yoksa, duran top organizasyonları da zayıflıyor.

Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Miguel Crespo ile kullanılan frikikler/ kornerlerde sarı lacivertli takımın üretimi düştüğü gibi, dönen toplarda da risk yaşadılar.

395 DERBiDE KANARYA 148 ASLAN 125 GALiBiYET ALDI

İki takım arasında bugüne dek oynanan 395 maçın 148’ini Fenerbahçe, 125’ini Galatasaray kazandı. Sarı lacivertlilerin attığı 540 gole, sarı kırmızılılar 490 golle karşılık verdi.

4- Ligde 4 kez direklere takılan iki oyuncu var: Oliveira ve King. Bugün muhtemelen karşılaşacak olan bu ikiliyi 3’er direkle Weghorst ve Borini izliyor.

19- Ferdi, birçok istatistikte F.Bahçe’nin lideri. Takımının en çok top kapan (21), en çok sahipsiz top kazanan (84) ve en çok şut pası veren (19) ismi.

6- Gomis bu sezon 6 maçta gol katkısı yaptı ve Galatasaray bunları tek farkla kazandı, yani Gomis’in golleri olmasa hiçbirini galip bitiremiyordu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY KARŞILAŞTIRMASI

SIRA FB iSTATiSTiK GS SIRA EN iYi EN KÖTÜ

1 42 Gol 29 4 FB (42) Hatay (15)

4 179 Şut 219 1 GS (219) İstanbul (118)

3 %49,7 Şut isabeti %49,3 5 Giresun (%54,6) İstanbul (%40,7)

1 %23,5 Goleçevirme %13,2 14 FB (%23,5) Kasımpaşa(%11,1)

4 6 Kafa golü 7 1 GS, BJK (7) Giresun (1)

1 8/9 Penaltı 1/2 12 FB (9) İstanbul (0)

1 54 Net pozisyon 49 2 FB (54) Başakşehir (22)

8 7000 Pas 7066 6 Alanya(9271) Kasımpaşa(5756)

9 %81,6 Pasisabeti %80,9 11 Başakşehir (%85,8) Kasımpaşa(%75,9)

15 235 Orta 344 3 Alanya(369) Adana Demir (188)

3 %27,7 Ortaisabeti %27,3 5 Konya(%29) Ankaragücü (%17,4)

4 17 Yediği gol 13 1 GS, Konya(13) İstanbul (35)

1 124 Gelen şut 192 7 FB (124) Hatay (246)

17 234 Faul 212 14 Hatay(178) Alanya(265)

2 32/4 Kart 43/3 15 Sivas(29) Gaziantep (47)