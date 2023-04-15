Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve yöneticilerden hakeme tepki! Devre arasında...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan#Süper Lig
Fenerbahçede Jorge Jesus ve yöneticilerden hakeme tepki Devre arasında...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 21:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ve yöneticiler ilk yarının son düdüğünün ardından hakeme tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın devre arasında sarı-lacivertliler, hakeme tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü.

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 2-1 Ankaragücü (Maçın özeti)Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü (Maçın özeti)Haberi görüntüle

DEUS SARI KART GÖRDÜ

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra sarı-lacivertlilerde pozisyon için itirazlar devam etti.

Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, itirazların ardından Deus'a sarı kart gösterdi.

YÖNETİCİLERDEN DE TEPKİ

Ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de devre sonunda tünele doğru ilerleyen hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu.

Bunun üzerine hakem ekibi bir süre soyunma odasına gidemedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık