Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve yöneticilerden hakeme tepki! Devre arasında...

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın devre arasında sarı-lacivertliler, hakeme tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü.

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.

DEUS SARI KART GÖRDÜ

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra sarı-lacivertlilerde pozisyon için itirazlar devam etti.

Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, itirazların ardından Deus'a sarı kart gösterdi.

YÖNETİCİLERDEN DE TEPKİ

Ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de devre sonunda tünele doğru ilerleyen hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu.

Bunun üzerine hakem ekibi bir süre soyunma odasına gidemedi.

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