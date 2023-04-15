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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Ankaragücü maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süperlig#Fenerbahçe#Ankaragücü
Canlı Anlatım: Fenerbahçe Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 18:52

Fenerbahçe ile Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Ankaragücü: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

Süper Lig'de çıktığı son maçta Fenerbahçe'nin galibiyet golünün asistini yapan Arda Güler, oyuna dahil olduğu 57'nci dakikanın ardından sarı-lacivertli ekibin çektiği altı şutun dördünde pay sahibiydi. Süper Lig'deki son beş maçında dört gol atan Ali Sowe, bu sezon yaptığı gol katkılarıyla Ankaragücü'ne 12 puan kazandırdı. Başkent ekibi, bu sezon Gambiyalı forvetin görev alıp gol katkısında bulunamadığı hiçbir maçtan galip ayrılamadı.

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ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK, VAR'dA ERKAN ENGİN OLACAK

İki takım arasında saat 20.30’da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapıyor. Maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor. Engin'e AVAR’da Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay eşlik ediyor.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:30'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süperlig#Fenerbahçe#Ankaragücü

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