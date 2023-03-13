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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Sevilla maçında kadroda değişikliğe gidiyor! Arda Güler ve Oosterwolde kararı...

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#Fenerbahçe#Sevilla#Jorge Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesus, Sevilla maçında kadroda değişikliğe gidiyor Arda Güler ve Oosterwolde kararı...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Jesus, Sevilla maçı öncesi futbolcularına çıkarabilir Rennes karşılaşmasını örnek gösterdi. Avrupa Ligi’nde tur için en az üç farklı galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jesus öğrencilerine 3-0 geriden geldikleri Rennes maçını hatırlattı. Başarılı çalıştırıcı “Turu geçeceğiz buna hepinizin inanmasını istiyorum” diyerek “Kendinize güvenin” mesajı verdi.

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Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı Ülker Stadı’nda Sevilla’dan turu almak için kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de tek hedef sahadan zaferle ayrılmak...

Bu maçla birlikte, Dünya Kupası öncesinde uyguladığı rotasyonlu günlere döneceği sinyallerini veren teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla’ya sürpriz hazırlıyor. İlk maçta adeta gol kaçırma yarışına giren Fenerbahçe forvetleri de Jesus’un rotasyonundan nasibini alacak.

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OOSTERWOLDE, BATSHUAYİ, ARDA SAHAYA

İlk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran King’in yerine maça Batshuayi ile başlaması beklenen Portekizli teknik adam, sakatlanan Lincoln’ün yerine de Oosterwolde’ye forma verebilir.

Son iki antrenmanda göz dolduran Zajc‘in orta sahada görev alma şansı güçlenirken, ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Can Kahveci’nin yerine de Arda’nin oynama ihtimali giderek artıyor. Jesus ayrıca perşembe akşamı, bu sezon deplasmanlarda 30 gol yiyen Sevilla’nın bu zaafından faydalanmayı planlıyor.

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Fenerbahçede Jorge Jesus, Sevilla maçında kadroda değişikliğe gidiyor Arda Güler ve Oosterwolde kararı...

TARAFTAR GÜCÜ ARKAMIZDA

Avrupa Ligi’nde Rennes gibi güçlü bir takım karşısında 30 dakikada 3-0 dan geri döndüklerini hatırlatan Jesus futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Daha önce başardınız, yine başaracaksınız. Turu geçeceğiz buna hepinizin inanmasını istiyorum. Takım olarak Rennes maçına göre oyun planımızı daha da oturttuk. Perşembe akşamı taraftarın gücü arkanızda olacak. İlk dakikalardan itibaren rakibe baskı kuracak ve Sevilla’yı elemek için gerekli olan skoru alacaksınız.”

SEViLLA KAZANDI AMA ÇOK SEViNEMEDi

F.Bahçe’nin perşembe günkü rakibi Sevilla, La Liga’da dün Almeria’yı Ocampos ve Lamela’nın golleriyle 2-1 yendi. Ligde üç maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı beyazlı ekip bunu fazla sevinemedi zira 37’de kaleci Bono, 52’de stoper Nianzou sakatlanarak oyundan çıktı. Bono’nun sakatlanmasıyla ilk maçta olduğu gibi rövanşta da kaleyi Dmitrovic’in koruması kesinleşti.

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#Fenerbahçe#Sevilla#Jorge Jesus

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