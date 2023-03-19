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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Beşiktaş derbisinde yer alamayacak

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Beşiktaş
Fenerbahçede Jorge Jesus kırmızı kart gördü Beşiktaş derbisinde yer alamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 20:47

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus kırmızı kart gördü.

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Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olurken sarı lacivertli takımda Jorge Jesus kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 68. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu Alanya ceza sahasının yakınında yerde kaldı.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet, hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulundu.

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Pozisyon sonrası faul bekleyen ve çok öfkelenen Jorge Jesus, Mete Kalkavan'a bir süre itirazlarını sürdürdü. 

Kalkavan, Portekizli teknik adamı itirazları sonrası direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Jorge Jesus, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Beşiktaş

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