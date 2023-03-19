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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 20:06

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maça tartışmalı pozisyonlar damga vurdu.

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Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

ALANYASPOR'DAN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu. Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.

Pozisyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'de tepkiler ise 35. dakikada Rossi'nin iptal edilen golüyle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.

Fenerbahçeli futbolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi. Çizilen ofsayt çizgisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

FENERBAHÇE'DEN MAÇ ESNASINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından maç oynandığı esnada açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımlarında "Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar Osayi için kırmızı kart ve golde ofsayt tepkisi...

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

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