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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig 26. hafta maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler!

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#Süper Lig#Alanyaspor#Fenerbahçe
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte Süper Lig 26. hafta maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 09:51

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında karşı kaşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, deplasmanda oynayacağı Alanyaspor ile 14. defa mücadele edecek. Ekipte 4 eksiği olan Fenerbahçe rakibine karşı 3 puanı elde etmeyi hedefliyor. Alanyaspor ise galibiyet peşinde. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merakla beklenen maçın canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler...

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Alanyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor. İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo Henrique, Oosterwolde, Arao, İsmail yüksek, Rossi, İrfan Can Kahveci, Valencia, Joao Pedro.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı bugün (19 Mart) saat 19:00'da başlayacak.

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Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikalık mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Fenerbahçe

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