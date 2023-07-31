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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni adresi belli oluyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro
Fenerbahçede Joao Pedronun yeni adresi belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 19:35

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklar nedeniyle yeterli performans gösteremeyen ve bu sezon Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Joshua King gibi isimlerden forma alması zor gözüken Pedro'nun yeni takımı belli oluyor.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu.

A Spor'da yer alan habere göre; Brezilya asıllı İtalyan golcünün yeni takımı Gremio oluyor.

Brezilya ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

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Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakan Pedro, yaşanan gelişmenin ardından sağlık kontrollerinden geçmek için Brezilya'ya gidecek.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı.

Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro

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