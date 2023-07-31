Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Livakovic yanıtı | Avrupa'da da başarabiliriz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

İlk maçtaki konsantrasyonla maça çıkacaklarını kaydeden İsmail Yüksek, "İlk maça çok iyi bir konsantrasyon başladık. Büyük bir avantaj sağladık. Ama futbol rakibe saygısızlığı asla kaldırmaz. biz aynı ciddiyetle başlayıp ülke puanını katkı sağlayacak galibiyet hedefliyoruz. Bu maça da hazırız. Kadromuz geniş, değerli oyuncular var. Sahadaki kimin oynadığı değil, takımın ne yaptığı daha önemli. Rekabetin takıma fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

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"PES ETMEYEN BİR OYUNCUYUM"

Takım olarak aynı hedefe yöneldiklerinde başarını geleceğini aktaran İsmail Yüksek, "Ben pes etmeyen bir oyuncuyum. Çok özel isimler katıldı aramıza. Çok pozitif katkıları oluyor. Benimle de özel ilgileniyor. Takım ve kendim için özel bir sezon olarak görüyorum. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak, hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz." diye konuştu.

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"FUTBOLDA ALDIĞINIZ SONUÇLARIN GARANTİSİ YOKTUR"

Futbolda hiçbir skorun garantisinin olmadığını belirten Kartal, "İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz" diye konuştu.

"DJİKU'NUN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR"

Bazı oyuncuları dinlendireceğini kaydeden İsmail Kartal, "Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim" dedi.

" AVRUPA'DA DA BAŞARABİLİRİZ"

Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleri hakkında gelen soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Üç kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz, 'Neden olmasın?' diyoruz."

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CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC TRANSFERİ



Cengiz Ünder ve Livakovic sorularını yanıtlayan Kartal, "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza sormak lazım. Herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz bu konuda." dedi.