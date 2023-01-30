Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde imzaya geldi, sıra Emre Demir'de

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Fenerbahçe’nin kesin anlaşma sağladığı Jayden Oosterwolde, resmi imza için dün akşam İstanbul’a geldi. Havalimanından doğruca Ülker Stadı’na götürülen 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, yeni takımının Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izledi. İtalya’nın Parma Kulübü’nden 7 milyon Euro’ya alındığı belirtilen Oosterwolde bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Oosterwolde 21 yaşın altında olduğu için yabancı kontenjanına takılmadan A takım listesine yazılabilecek.

Gözden Kaçmasın Yeni transfer Oosterwolde'ye taraftardan yoğun ilgi Haberi görüntüle

BARÇA EMRE İÇİN 2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı lacivertli yönetim, bir başka ‘geleceğe yatırım transferi’ Emre Demir için de çalışmalarını hızlandırdı. Barcelona ile olan sözleşmesini bugün feshetmesi beklenen 19 yaşındaki oyuncunun 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek 4,5 yıllık imza atması bekleniyor. 15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre, Temmuz 2022’de 2 milyon Euro bonservisle Kayserispor’dan Barcelona’ya transfer olmuştu.

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PORTEKİZLİ BRUMA, BRAGA’YA KİRALANDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV’den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığı Bruma’yı Portekiz’in Braga takımına kiraladı. Sarı lacivertliler kiralık olarak transfer ettiği Portekizli futbolcunun geçen hafta bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında satın almıştı. Bruma için Braga ile yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu açıklandı.