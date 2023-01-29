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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Önemli olan 3 puandı'

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#Jesus#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Önemli olan 3 puandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 21:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor

DENGEMİZ İYİYDİ

Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada

ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Taraftarımız, yenik duruma düşünce gerilmedi, bizi desteklemeye devam ettiler. Farklı bir galibiyet aldık. Bizim için önemli olan 3 puandı. Şimdi yapmamız gereken perşembe Adana'da oynayacağımız maçı düşünmek.

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ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM

Her maç önemli. Her maç 3 puan değerinde. Tabii ki bazı takımlar, diğerlerinden daha kuvvetli olabiliyor. Adana Demirspor'un çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Zor bir maç bekliyorum. Kendi kalitemize inanıyoruz.

GOLÜ AKILLICA BULDUK

2. golde sevindim çünkü güzel bir oyun sonrası geldi. Bu sebepten dolayı çok mutlu oldum. Takımım o anda akıllılık etti. Bizim yediğimiz gol tam tersiydi. Bizim normalde öyle bir gol yemememiz gerekiyor. 2-1'i yakaladığımız pozisyonda akıllı bir şekilde golü bulduk. Neredeyse ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım

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#Jesus#Fenerbahçe#Süper Lig

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