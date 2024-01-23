Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın biletini kestiği Ryan Kent için resmi açıklama geldi: 'Görüşüyoruz!'

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Kadıköy'de konuk ettiği Samsunspor ile sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Ryan Kent, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmediği isimler arasında yer alıyordu. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

KENT'E SÜRPRİZ TALİP

Takımdan gönderilmesine karar verilen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, deneyimli futbolcuyu transfer etmek istediklerini açıkladı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

27 yaşındaki futbolcunun Avrupa seviyesinde olduğunu söyleyen Jakirovic, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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ILICALI: "ARTIK İLGİLENMİYORUZ"

Öte yandan İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ryan Kent ile artık ilgilenmediklerini söylemişti.

Hull Live’a konuşan Ilıcalı, “Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama istediğimiz beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı. Eğer bir oyun cunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam. Oyuncu bizi istemeli." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Kent, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi ve 634 dakika süre aldı.