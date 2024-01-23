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Afrika Kupası'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a iyi haber! Alexander Djiku ve Daniel Amartey dönüyor

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#Afrika Kupası#Fenerbahçe#Beşiktaş
Afrika Kupasından Fenerbahçe ve Beşiktaşa iyi haber Alexander Djiku ve Daniel Amartey dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 01:54

Afrika Uluslar Kupası B Grubu üçüncü maçında Gana ile Mozambik 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sevindiren haber geldi.

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Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda üçüncü maçları oynandı ve son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu.

B Grubu'nun ilk iki karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılan Mısır, son anları nefes kesen mücadelede lider Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı ve 3 puanla adını son 16'ya yazdırdı.

Mısır'a turu getiren golleri 50. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet ve Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed kaydetti.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları'nın golleri ise 45+1. dakikada Gilson Tavares ve 90+9. dakikada Bryan Silva Teixeira'dan geldi.

Afrika Kupasından Fenerbahçe ve Beşiktaşa iyi haber Alexander Djiku ve Daniel Amartey dönüyor

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER

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Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun diğer maçında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren bir müsabaka oynandı.

Alexander Djiku ve Daniel Amartey'nin formasını giydiği Gana, Mozambik ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya havlu attı.

2-0'I KORUYAMADILAR

Maçın 15 ve 70. dakikalarında Jordan Ayew ile 2-0 öne geçen Gana, Mozambik karşısında skoru koruyamadı. Mozambik'in beraberlik gollerini 90+1. dakikada Ceny Catama ve 90+4. dakikada Reinildo Mandava kaydetti.

HAVLU ATTILAR

Grupta galibiyetle tanışamayan ve 2 puanda kalan Alexander Djiku ve Daniel Amartey'nin formasını giydiği Gana, turnuvaya veda etti.

Böylece Alexander Djiku ve Daniel Amartey, Fenerbahçe ile Beşiktaş'a geri dönüyor.

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#Afrika Kupası#Fenerbahçe#Beşiktaş

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