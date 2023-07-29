Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi'ye terapi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan FC Zimbru Chisinau maçında, oyuna son 6 dakikada giren Batshuayi’nin aşırı hırsı ve oynama isteği Samandıra’da ilk nasihati alan futbolcu olmasına neden oldu.

84. dakikada Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdiği için hayli mutsuz ve sinirli olduğu gözlenen Batshuayi maç sonu takımın taraftarla bütünleşerek yaşadığı sevince katılmamış ve soyunma odasına gitmişti.

TAVRI İDMANDA ELE ALINDI

Batshuayi kendisini çevirip sahada tutmak için çabalayan takım arkadaşı İsmail Yüksek’i de itip elinden kurtulmuş ve takım taraftarla iç içe sahada eğlenirken koşarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Moldova’nın FC Zimbru Chisinau takımıyla oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında dikkatlerden kaçan bir son saniye detayı olan Batshuayi’nin sinirle içeri girip sevince katılmama tavrı, perşembe günü yapılan antrenmanda ele alındı.

Haberin Devamı

KÜSME VE İSYAN YANLIŞ OLUR

Batshuayi ile bir konuşma yapan İsmail Kartal, bir oyuncusunun bu denli oynama isteğiyle ve hırsla dolu olmasının iyi bir şey olduğunu, ancak bunu bir çizgide tutmayı ba şarmak gerektiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adamın Belçikalı yıldıza, herkesin takımın bir parçası olduğunu, uzun ve yoğun maç trafi ğinde her futbolcuya önemli görevler düşeceğini bu yüzden küsme, isyan gibi davranışların yanlış olacağını söylediği öğrenildi.