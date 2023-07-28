Fenerbahçe, Marsilya ile anlaştı! Cengiz Ünder, İstanbul'a geliyor...

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Süper Lig'de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde de mutlu sona çok yakın.

TRT Spor'un haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki milli futbolcunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BONSERVİSİNE 27.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ligue 1 ekibinin Watford’dan milli futbolcu ile aynı bölgede oynayan İsmaila Sarr’ı Transfer etmesinin de Cengiz Ünder’e vize çıkmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü. 26 ya şındaki futbolcuya ise yıllık 3.5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol, 6 asistle 11 gole katkı verdi.

2017’de Başakşehir’den Roma’ya giden ve sonrasında Leicester City ile Marsilya’da forma giyen Cengiz, 6 yıllık Avrupa deneyiminin ardından Süper Lig’e Fenerbahçe forması ile dönmüş olacak.

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Altınordu’dan Başakşehir’e 4.8 milyon Euro’ya Roma’ya 14 milyon 250 bin Euro’ya giden, Marsilya’nın da 8.4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Cengiz için şu ana kadar ödenen bonsevis miktarı da toplam 27 milyon 450 bin Euro oldu.