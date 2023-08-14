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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kaleci transferi yanıtı

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan kaleci transferi yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 00:32

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Maça iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle taraftarlarımızı desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra 'Nasıl olsa rakip 10 kişi' derken konsantrasyonumuzu kaybettik. En korktuğum şeydir bu futbolda. Sonra bir de gol yedik. Oyunumuzu ortaya koyamadık. Panik yaparak istediğimiz oyunu ortaya çıkartamadık. 10 kişi takımlara karşı oynamak zordur. Penaltı kaçırdık, pozisyonlarımız var. Onlar gol olsa bunları konuşmayacaktık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. En azından 3 puan alarak buradan ayrılıyoruz. Çok önemli bir ders oldu bu bize. Ben ve oyuncularım, ligimizin ne kadar zor olduğunu gördük.

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Artık bu maç geride kaldı. Yarından itibaren Maribor maçına konsantre olacağız. Turu geçmek için gideceğiz. Daha sonra Samsun deplasmanımız var. Yoğun bir trafik içindeyiz. Futbolcularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Aramıza geç gelen futbolcularımızı takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz.

Kaleci transferi ve diğer konularla ilgili durumları başkanımız ve yöneticilerimiz yönetiyor. Benim bir şey söylemem doğru değil.

 

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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