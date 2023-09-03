Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Dominik Livakovic kararı!

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Sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Ankaragücü, Eryaman Stadı’nın zemininin elverişsiz olması sebebiyle Süper Lig’in ikinci haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamıştı. Fenerbahçe maçı öncesi de benzer bir kararın alınma ihtimali bulunurken, TFF son yaptığı incelemeler sonrasında zeminin mücadele için uygun olduğunu belirtti. Ancak zeminin bu akşam nasıl bir performans göstereceği büyük merak konusu.

Tadic coşmaya hazır

Sarı-Lacivertliler’in, Ankaragücü karşısında en önemli hücum silahlarının başında Dusan Tadic gelecek. Twente karşılaşmasında gol atan ve ilk 11’de forma giyen Edin Dzeko’nun bu kez yedek kulübesinde mücadeleye başlaması beklenirken, Kanarya’nın saha içindeki liderinin yine Tadic olması muhtemel. Dzeko’nun oynamaması durumunda kaptanlık pazubandını takacak olan Tadic, atacağı paslar ve şutlarıyla rakip kalede gol fırsatları arayacak. 34 yaşındaki Sırp yıldız, bu sezon şu ana kadar 8 maçta forma giyerken,4 gol ve 2 asistle oynadı.

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4 yıldız sakat

Milli ara öncesi Ankaragücü’nün konuğu olacak Fenerbahçe’de bu maç öncesi dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bu önemli karşılaşmada vazgeçilmezlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Emre Mor, Miha Zajc ve Luan Peres’ten de sakatlıkları sebebiyle faydalanamayacak. Ev sahibinde ise eksik ya da cezalı bir oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

İrfan Can yüksek ihtimal

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Dominik Livakovic’in, Ankaragücü karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı. 3 yerli kuralının yanı sıra Başkent’teki mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu’nun da sakat olması, Hırvat eldivenin 11’e girmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden İrfan Can Eğribayat’ın, Başkent’te kaleyi koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.