Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gözdesi Partey’e sakatlık şoku!

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listelerinde yer alan Arsenal’in Ganalı ön libero Thomas Bartey’den üç kulübü de üzen bir haber geldi...

30 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu gelişme oyuncuyu kadrolarına katmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile onu satıp para kazanmayı hedefleyen Arsenal’de şok etkisi yarattı. Sakatlık dönemi uzun süreceği için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın başka futbolculara yönelmesi bekleniyor.

İngiliz kulübü, 2020 yılında Atletico Madrid’den transfer ettiği Partey için 50 milyon Euro ödemişti. Arsenal formasıyla toplamda 103 maça çıkan Partey, 5 gol attı, 4 asist yaptı.