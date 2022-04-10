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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi yorumu: 'Sakin kaldık, iyi baskı yaptık'

#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartaldan derbi yorumu: Sakin kaldık, iyi baskı yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık.

ÖNLEM ALDIK

Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık.

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MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim.

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BİZE GÜVENİYORLAR

Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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