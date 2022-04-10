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Derbide Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'de büyük sevinç! 4 tribünü dolaşıp...

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Derbide Galatasarayı yenen Fenerbahçede büyük sevinç 4 tribünü dolaşıp...

Derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de futbolcular, galibiyeti Ülker Stadı'nda taraftarlarla birlikte kutladı.

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Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 44 bin taraftar izlerken, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle zafere ulaşan sarı-lacivertliler maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcular, 4 tribünü de dolaştı ve taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparak derbi galibiyetini kutladı.

Bitiş düdüğünün ardından yaklaşık 10-15 dakika daha sahada kalan futbolcular, sonrasında toplu poz vererek soyunma odasına yöneldi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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