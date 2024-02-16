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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk 11'de değişikliğe gidiyor: Formsuzlar kulübeye

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçede İsmail Kartal ilk 11de değişikliğe gidiyor: Formsuzlar kulübeye
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

İki puan kaybedilen Alanya maçının son bölümündeki panik futboluna çözüm arayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın ilk 11’de değişiklik yapması bekleniyor.

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Tecrübeli çalıştırıcı, bu haftaki Rize deplasmanında defansın göbeği, sağ kanat, ön libero ve orta saha mevkilerinde farklı isimlere görev vermeyi planlıyor. Savunmada Çağlar-Djiku ikilisine Bonucci’nin eklenmesi yüksek ihtimal. Kartal, bu üç isim arasından tercih yapacak.

SZYMANSKI'DEN VAZGEÇMEYECEK

Cengiz’in yerine sağ kanatta İrfan Can Kahveci’yi 11’e alması beklenen Kartal’ın, Krunic’i kulübeye çekip ön liberoya İsmail’i çekeceği ve Mert Hakan’ı da 8 numarada görevlendireceği belirtiliyor.

Alanya maçının eleştirilen bir başka ismi Szymanski’nin ise 11’deki yerini korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal’ın, Polonyalı yıldızdan Rize’de daha ofansif oynamasını istediği ifade ediliyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Çağlar Söyüncü

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