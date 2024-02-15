Galatasaray-Sparta Prag maçına damga vuran 1 dakika! Muslera ve Icardi sahneye çıktı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın içerisinde birçok kez gidişat değişti ve sonunda gülen taraf Galatasaray oldu.

NELSSON KIRMIZI GÖRDÜ

Müsabakanın 62. dakikasında Victor Nelsson’un defansın arkasına sarkan Veljko Birmancevic’e yaptığı hareket sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Yalnızca 3 dakika sonra ise Kuchta'nın golü geldi ve Sparta Prag durumu 2-2'ye getirdi.

KRİTİK ANDA FERNANDO MUSLERA!

Karşılaşmanın 90. dakikasında Fernando Muslera, karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi. Rakip futbolcunun şutunda top, Urugaylı kalecinin suratına takıldı.

Bu kurtarışla birlikte Muslera, karşılaşmada 4 pozisyonda kalesini gole kapatmış oldu.

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ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Muslera'nın kurtarışından yalnızca 1 dakika sonra ise sahneye Mauro Icardi çıktı. Arjantinli yıldız, 90+1. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Muslera ve Icardi'nin sahne almasıyla avantajı eline geçiren taraf Galatasaray oldu.

2 ASİST YAPTI

Sparta Prag karşısında galibiyet golünü atan Icardi, attığı paslarla da takdir topladı. Birçok pozisyonu başlatan pasları atan yıldız futbolcu, ilk 2 golde de asistleri yapan oyuncu oldu.

ARDA TURAN'DAN SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Mauro Icardi, Arda Turan'dan (2 gol & 1 asist vs Bordeaux; Şubat 2009) bu yana bir Avrupa Ligi/UEFA Kupası karşılaşmasında üç gole katkıda bulunan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

MERTENS ATMAYA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 60. dakikasındada ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Mertens’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mertens bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 90. dakikada Carlos Vinicius dahil oldu.

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