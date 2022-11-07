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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den esprili Jorge Jesus yanıtı: "Dört gözle bekliyoruz"

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden esprili Jorge Jesus yanıtı: Dört gözle bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 22:37

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertli oyuncular değerlendirmeler yaptı. 

Batshuayi'nin kırmızı kart görmesinin ardından maçın daha da zorlaştığını belirten Serdar Aziz, "Sivasspor zor bir rakip. Batshuayi'nin kırmızı kartından sonra daha da zor oldu. Taraftarımız muhteşem bir destek verdi, galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

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"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kalmamıza rağmen net pozisyonlar vermedik, aksine pozisyonlara girdik. Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Dünya Kupası arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Hocanın aradan sonraki antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz (Gülerek)." diye konuştu.

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"SON MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

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Giresunspor maçı sonrası Dünya Kupası'na odaklanacağını söyleyen Enner Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu. Şu an aklımda sadece Fenerbahçe var. Aradan önceki son maçımızı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra Dünya Kupası'na odaklanacağım." dedi.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#İrfan Can Kahveci

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