Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlıktan direkt kaleye geçiyor

F.Bahçe’de sakatlığı atlatarak bugün antrenmana çıkacak olan İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic’in yokluğunda, Eyüpspor karşısında kaleyi koruyacak. Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic, 33. dakikada yerini 21 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Çetin’e bırakmış, böylece gözler Fenerbahçe’nin cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşısında kaleyi kimin koruyacağına çevrilmişti.

MERT HAKAN DA iYiLEŞTi

Bir süredir sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan İrfan Can Eğribayat’ın iyileştiği ve ve bugün takımla antrenmana çıkacağı müjdesi, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin elini rahatlatı. Eyüp karşısında, maç gününe kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede İrfan Can Eğribayat olacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş’ın da aynı İrfan Can gibi Eyüpspor maçıyla döneceği öğrenildi.