Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Fenerbahçe maçında çıkan kırmızı kart...

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının tartışmalı pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR: BA'NIN KIRMIZI KARTI
VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."
Ozan Ergün: "Evet ağabey."
VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."
Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."
GALATASARAY - TRABZONSPOR: GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."
Kadir Sağlam: "Geldim."
VAR: "Bu temas noktası."
Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."