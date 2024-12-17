×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Fenerbahçe maçında çıkan kırmızı kart...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Tff#Var
Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın kazandığı penaltı, Fenerbahçe maçında çıkan kırmızı kart...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 20:21

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarında VAR'a başvurulan pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayınlandı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının tartışmalı pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Gözden KaçmasınEdin Dzekoya kafa attı, kırmızı kart gördüEdin Dzeko'ya kafa attı, kırmızı kart gördüHaberi görüntüle

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR: BA'NIN KIRMIZI KARTI

VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."

Ozan Ergün: "Evet ağabey."

VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."

Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."

Gözden KaçmasınTrabzonsporun golünde top çizgiyi geçti miTrabzonspor'un golünde top çizgiyi geçti mi? Haberi görüntüle

GALATASARAY - TRABZONSPOR: GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."

Haberin Devamı

Kadir Sağlam: "Geldim."

VAR: "Bu temas noktası."

Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Tff#Var

BAKMADAN GEÇME!