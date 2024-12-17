Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Fenerbahçe maçında çıkan kırmızı kart...

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının tartışmalı pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR: BA'NIN KIRMIZI KARTI

VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."

Ozan Ergün: "Evet ağabey."

VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."

Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."

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VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."

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Kadir Sağlam: "Geldim."

VAR: "Bu temas noktası."

Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."