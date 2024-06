Fenerbahçe'de herkes 'bomba' transferleri beklerken ilk plan belli oldu! Mourinho'dan özel talep: 6 ismi tutun, Çağlar'ın bonservisini alın

Haberin Devamı

F.Bahçe’nin gündemini haftalardır meşgul eden seçim yarışının Ali Koç’un zaferiyle noktalanmasının ardından, sarı lacivertli camiada gözler yeni yönetim kurulundaki görev dağılımlarına ve heyecanla beklenen transfer bombalarına çevrildi…

Ali Koç ve Acun Ilıcalı’nın teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini bizzat yürüteceği öğrenilirken önceliğin, Avrupa’nın çeşitli takımlarından transfer teklifleri aldıkları bilinen isimleri kadroda tutmak olduğu gelen bilgiler arasında.

YERLiLER DEĞER KAZANDI

Bu bağlamda Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Osayi Samuel, Szymanski, İrfan Can, Jayden Oosterwolde’yi elinde tutmaya çalışacak. Yeni sezonda Türk statüsünde ilk 11 oynayabilecek isimler değer kazanırken Mourinho’nun geçen sezon kiralık oynayan stoper Çağlar Söyüncü’yü de istediği bilgisi geldi.

Haberin Devamı

BRANCO'DAN TRANSFER CEVABI

Öte yandan Jose Mourinho'nun basın toplantısında transferler için konuşan Mario Branco, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transferlerle ilgili bir yorum yapmam gerekirse, sizlere birkaç şey netleştirmek isterim. Ben transfer şampiyonu olmak istemiyorum, ben mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Yazın şampiyon olarak şampiyon olmazsınız, bence geçen sene transferler anlamında iyi bir iş çıkarttık, ben tabii ki biraz taraflıyım ama iyi tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman da başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, scoutlarımıza ve Okan'a geçen seneki transfer döneminde yaptıklarımız için teşekkür etmek istiyorum. Ama ben sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık. Takım hem performans anlamında hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkarttı. Ama dünyada ki her takım gibi geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Ama biz istikrar istiyoruz çünkü ev temelinden inşa etmeye başlanır, çatısından değil. Ama benim yönetici vizyonum olarak ilk önce hoca; kadromuzda güçlü olduğumuz ve zayıf olduğumuz yerleri belirler, çünkü hocamızın da çok güzel belirttiği gibi her hocanın kendi vizyonu, metodu, yöntemi vardır. Bu çerçevede nasıl takımı daha da güçlendireceğiz buna yöneleceğiz. Hocamızın istediği profilleri biliyoruz. Pazarda hocamızın bize belirtmiş olduğu profile uyan oyuncuları biliyoruz ama başta da belirtmiş olduğum gibi şu an kulübümüz için özel bir dönemden geçiyoruz. Seçimler olduğu için dolayısıyla karar verebilmek için o istikrarı sağlamak kolay değil ama önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Çünkü hocamızın dediği gibi zorlu bir yaz olacak. Avrupa Şampiyonası, izine giden oyuncular, çok erken oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ön elemeleri. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de bizler için çok büyük bir hedef, dinamik olmamız gerekiyor ve aynı zamanda markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor ama başkanımıza gösterdiği yönetim biçimi için teşekkür ediyorum, çünkü onun karşıladığı finansal şartlarla Jose Mourinho’nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."