Euro 2024 öncesi Arda Güler iddiası: Hak ediyor, Montella pes edecektir

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Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 öncesi oynanan son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda sonradan oyuna giren Arda Güler, etkili performansıyla göz doldurdu.

İspanyol basınında Alejandro Saez, Victor Dieguez, Mario De La Riva ve Alejandro Martin, milli futbolcumuz Arda Güler'in form durumunu ve Montella'nın genç yıldıza dair planlarını masaya yatırdı.

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ALEJANDRO SAEZ (ESTADİO DEPORTİVO):

“ARDA’NIN EURO 2024’TE DE FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK”

Arda Güler'in ülkesinde bir idol olduğunu biliyorum ama henüz çok genç. Arda, eğitim sürecinde olan bir çocuk ve bu sezon kariyerinde çok önemli bir adım atarak Real Madrid gibi büyük bir takıma oynamaya geldi. Üstelik herhangi bir büyük kulübe değil, 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid'e geldi. Az ama iyi oynadığı bir sezonun ardından eğitim sürecine ve yüklendiği sorumluluğa saygı duymalıyız. Sakatlandığı ve tüm planlarının sekteye uğradığı geçen yaz zaten bir tecrübe yaşadı. Buna rağmen sezonun son bölümünde yüksek bir seviyeye ulaştı ve bulduğu az sayıdaki fırsatta çok önemli bir rol oynadı. Onun için Montella'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık maçlarında futbolcuya fiziksel veya zihinsel olarak fazla dakikalar yüklememekle iyi yaptığını düşünüyorum. Arda Güler'in bu Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktığı her an Türkiye adına önemli bir oyuncu olacağına hiç şüphem yok. Arda Güler, Real Madrid ile tüm sezon boyunca sahada geliştirdiği role benzer bir rolü milli takımda oynayabilir. Kendini kanıtlaması için fırsat verildiğinde Arda Güler'in bunu değerlendireceğinden hiç şüphem yok.

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VICTOR DIEGUEZ (LEGAL SPORT):

“MONTELLA, ARDA KONUSUNDA ENİNDE SONUNDA PES EDECEKTİR”

Arda Güler'in Avrupa Şampiyonası'ndan önce neden bu kadar az dakika aldığını anlamıyorum. Böyle bir yetenek için risk almaya değer, hatta hazırlık maçları olduğunda daha da fazla. Arda Güler, son yılların en büyük Türk yeteneklerinden biri. Arda, şimdiden Real Madrid'de emin adımlarla iyi bir yolda ilerliyor. Montella'nın eninde sonunda pes edeceğinden eminim çünkü Arda daha fazla oynamayı hak ediyor. Arda Güler'in Polonya maçındaki o 45 dakikadaki performansı muazzamdı. Bence Türkiye'ye turnuvada farklı bir görünüm kazandırabilir. Arda’nın yedek veya ilk 11 olarak her iki durumda da maçlarda belirleyici olacağını düşünüyorum.

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MARİO DE LA RİVA (DİARİO AS):

“MONTELLA’NIN KARARINI ANLAYABİLİRİZ AMA ARDA…”

Montella'nın kararlarını anlamak için birkaç nokta var. Arda, Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra takıma yeni gelmişti. İtalya ile oynanan hazırlık maçında Montella’nın daha uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncuları seçmesini anlayışla karşılamak lazım. Bu hazırlık maçlarının amaçlarından biri de oyuncuların kulüpleriyle normal sezonu tamamladıktan sonra formda kalmalarını sağlamaktır. Bazı futbolcular, kulüpleri son maçlarını oynadığından beri iki hafta ya da daha uzun bir süre maç oynamamış ya da yüksek seviyede antrenman yapmamış olabilir ki Real Madrid'le antrenmanlara ara vermeyen Arda Güler'de böyle bir durum söz konusu değildi. Antrenörlerin bu hazırlık maçlarında sahaya sürdükleri ilk 11 turnuva için planlarını ortaya koyabilir ancak tüm oyuncuları formda tutmak gibi başka konuları da hesaba katmaları gerekir.

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“ARDA, EURO 2024’ÜN YILDIZLARINDAN BİRİ OLACAK”

Arda'yı Gürcistan'a karşı ilk 11'de izlemek isterim ancak bu ilk maçta onu ilk 11'de göreceğimden emin değilim. EURO gibi bir turnuva, tecrübenin kilit nokta olduğu bir turnuvadır ve Arda bu tecrübeyi maç maç kazanmalı. Ancak Arda’nın eninde sonunda Türkiye için önemli bir nokta düşünüyorum. Arda, her ne kadar istediği kadar oynamasa da Real Madrid'de oynarken ne kadar belirleyici olabileceğini gösterdi. Arda'nın EURO 2024’te Türkiye'nin yıldızlarından biri olacağına ve turnuvada gol atarken göreceğimize inanıyorum.

ALEJANDRO MARTİN (ESTADİO DEPORTİVO):

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“TÜRK TARAFTARLARIN YERİNDE OLSAYDIM ARDA İÇİN ENDİŞE ETMEZDİM”

Eğer bir Türk taraftar olsaydım, Euro 2024 yolunda Arda Güler'in az dakika almasından endişe etmezdim. Bence Montella, onu korumak istiyor. Bu yüzden Arda'nın neler yapabileceğini görmek için turnuvanın ilk maçını bekliyorum. Ayrıca Real Madrid'in onu gelecek sezon da takımda tutmak istemesi genç oyuncunun özgüveni açısından çok önemli. Bence bu durum onu milli takımda da harika bir iş çıkarması için daha da rahat hale getirecek.

“ARDA, TURNUVANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ OLABİLİR”

Arda, Avrupa'nın en çok gelecek vaat eden genç futbolcularından biri. Real Madrid'de bazı anlarda az süre almasına rağmen Real Sociedad gibi kolay olmayan maçlarda skor üretebildi. Onu sahada gördüğümde kişiliğinden, kalitesinden ve yeteneklerinden şüphe duymuyorum. Gelecek sezon hocası Carlo Ancelotti'den daha fazla şans bulabilirse Real Madrid için kilit bir oyuncu olacaktır, tabii ki EURO 2024'de Türk Milli Takımı'nda da. Arda, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olabilir, bu yüzden onu sahada görmek için beklemek zorundayız.