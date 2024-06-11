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Serdar Saatçı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

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#Euro 2024#A Milli Takım#Serdar Saatçı
Serdar Saatçı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 17:49

Bir süredir İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A ve Ümit Millî Takımlarımızın beraber yaptıkları çalışmalar tamamlandı. Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.

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Bugün A Millî Takımımızın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Millî Takımımızın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımımızın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Millî Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Millî gerekse Ümit Millî Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler.

Daha sonra Ümit Millî Takım oyuncuları, A Millî Takım oyuncularına EURO 2024 maçları için başarılar diledi.

SERDAR SAATÇI A MİLLİ TAKIM'DA

Bu arada, alınan karar uyarınca Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncularından Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.

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#Euro 2024#A Milli Takım#Serdar Saatçı

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