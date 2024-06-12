EURO 2024 öncesi Arda Güler'e alkış, Vincenzo Montella'ya eleştiri

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EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapan ve sahadan 2-1’lik yenilgi ile ayrılan A Milli Takım’da gecenin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu. Maça kulübede başlayan ve ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci’nin yerine dahil olan Arda oyuna girer girmez etkisini gösterdi ve performansı istatistiklere de yansıdı. Öyle ki ilk yarıda 1’i isabetli 6 şutu bulunan Millier Arda girdikten sonra 6’sı isabetli 16 şut girişiminde bulundu. Maçı da Polonya’yı (11) katlayarak 7’si isabetli 22 şutla bitirdi.

İKİLİ MÜCADELELERDE 9’DA 9 YAPTI

45 dakika sahada kalmasına rağmen maçın en çok şut (4/2) denemesinde bulunan ismi olan, en çok top kapan (5) futbolcu olan Arda rakip oyuncularla girdiği 9 ikili mücadelenin tamamında rakiplerine üstünlük sağladı. Takım arkadaşlarına 4 kez de şut pası verdi. 19 yaşındaki Real Madrid’li futbolcunun bu performansı İspanyol basınından övgü aldı. Gazeteler A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Arda’ya daha fazla süre vermesi gerektiğini ifade ederken İtalyan çalıştırıcıyı eleştirdi.

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GOL ATAMADI AMA 2 ŞANS BULDU

Marca ‘Galibiyet Polonya’ya pahalıya patladı, Türkiye Arda Güler için umutlandı’ başlıklı haberinde; “İkinci yarı Arda Güler ön plandaydı. Real Madridli futbolcu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi” diye yazdı. AS ‘Arda tura, Lewandowski yazı’ başlığını atarken “Arda Güler takımının en iyi oyuncularından biriydi. Gol atamadı ama iki şans yakaladı ve muazzam kalitesiyle Vincenzo Montella’nın milli takımında ilk 11’de yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteren birkaç detay bıraktı” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE İÇİN OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Defenca Central’da yer alan “Arda Güler şov yapıyor: Türkiye ile daha fazla dakika istiyor” başlıklı haberde şu ifadelere yer verdi: “Real Madridli oyuncu sadece 45 dakika oynadı ancak büyük işler yapmaya hazır olduğunu ve Montella’nın grup aşamasından çıkma şansı olması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi. Arda Güler çok ilginç şeyler gösterdi ve çok önemli veriler bıraktı, ancak hepsinden önemlisi ‘8’in parladığı bir düelloda Türk Milli Takımı için oyunu değiştirdi.

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ÖZEL HAZIRLANAN OTOBÜS A MiLLi TAKIMIMIZ’I BEKLİYOR

Polonya’dan dün Almanya’ya geçen A Milli Takım’ın, EURO 2024 boyunca kullanacağı otobüs kamp yapılacak Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal’da Ay yıldızlıları bekliyor. Millilerin turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nın logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken davul çalan taraftar figürü dikkat çekti.