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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'ini oluşturacak kararlar...

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Dzeko
Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru İşte İsmail Kartalın ilk 11ini oluşturacak kararlar...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 09:40

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev derbi öncesinde ev sahibi ekipte cevap bekleyen 4 soru ön plana çıkıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın soru işaretlerini son antrenman öncesi gidererek ilk 11'ini oluşturacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11 için son kararını soru işaretlerini giderdikten sonra vermesi bekleniyor.

Sezonun en kritik maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de merak edilen konu, 4 mevkide kimlerin oynayacağı.

SAMET Mİ SERDAR MI?

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru İşte İsmail Kartalın ilk 11ini oluşturacak kararlar...

1- Stoperde Samet Akaydın mı yoksa tecrübeli ama maç eksiği olan Serdar mı?

İRFAN CAN MI CRESPO MU?

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru İşte İsmail Kartalın ilk 11ini oluşturacak kararlar...

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2- Cezalı Fred’in yerine 8 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci mi, Crespo mu?

SAĞ KANATTA TERCİH CENGİZ Mİ?

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru İşte İsmail Kartalın ilk 11ini oluşturacak kararlar...

3- Sağ kanatta İrfan Can Kahveci mi yoksa son Kayseri maçında 1 gol, 1 asist üreten Cengiz Ünder mi?

İLERİ UÇTA BATSHUAYI Mİ DZEKO MU?

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru İşte İsmail Kartalın ilk 11ini oluşturacak kararlar...

4- Santrforda Kayserispor deplasmanında 3 gol birden atarak yıldızlaşan Batshuayi mi yoksa hafif ağrıları olan Dzeko mu?

Teknik direktör İsmail Kartal bu mevkilerde kimlere görev vereceğine bugünkü idmandan sonra karar verecek.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Dzeko

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