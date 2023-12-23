Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'ini oluşturacak kararlar...

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11 için son kararını soru işaretlerini giderdikten sonra vermesi bekleniyor.
Sezonun en kritik maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de merak edilen konu, 4 mevkide kimlerin oynayacağı.
SAMET Mİ SERDAR MI?
1- Stoperde Samet Akaydın mı yoksa tecrübeli ama maç eksiği olan Serdar mı?
İRFAN CAN MI CRESPO MU?
2- Cezalı Fred’in yerine 8 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci mi, Crespo mu?
SAĞ KANATTA TERCİH CENGİZ Mİ?
3- Sağ kanatta İrfan Can Kahveci mi yoksa son Kayseri maçında 1 gol, 1 asist üreten Cengiz Ünder mi?
İLERİ UÇTA BATSHUAYI Mİ DZEKO MU?
4- Santrforda Kayserispor deplasmanında 3 gol birden atarak yıldızlaşan Batshuayi mi yoksa hafif ağrıları olan Dzeko mu?
Teknik direktör İsmail Kartal bu mevkilerde kimlere görev vereceğine bugünkü idmandan sonra karar verecek.