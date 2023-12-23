Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi cevap bekleyen 4 soru! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'ini oluşturacak kararlar...

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11 için son kararını soru işaretlerini giderdikten sonra vermesi bekleniyor.

Sezonun en kritik maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de merak edilen konu, 4 mevkide kimlerin oynayacağı.

SAMET Mİ SERDAR MI?





1- Stoperde Samet Akaydın mı yoksa tecrübeli ama maç eksiği olan Serdar mı?

İRFAN CAN MI CRESPO MU?





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2- Cezalı Fred’in yerine 8 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci mi, Crespo mu?

SAĞ KANATTA TERCİH CENGİZ Mİ?





3- Sağ kanatta İrfan Can Kahveci mi yoksa son Kayseri maçında 1 gol, 1 asist üreten Cengiz Ünder mi?

İLERİ UÇTA BATSHUAYI Mİ DZEKO MU?





4- Santrforda Kayserispor deplasmanında 3 gol birden atarak yıldızlaşan Batshuayi mi yoksa hafif ağrıları olan Dzeko mu?

Teknik direktör İsmail Kartal bu mevkilerde kimlere görev vereceğine bugünkü idmandan sonra karar verecek.