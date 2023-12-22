Fenerbahçe'de Edin Dzeko mutluluğu! Galatasaray derbisinden önce taraftarları sevindiren haber...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etmiş ve puanını 43'e yükselterek galibiyet serisini 4 maça çıkarmıştı. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan takım kaptanı Edin Dzeko, müsabaka kafilesine dahil edilmemişti.

Kayseri'de riske edilmeyen ve İstanbul'da kalarak çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Dzeko'nun pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI





Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haberin Devamı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GALATASARAY MAÇINDA GÖREVE HAZIR

Herhangi bir problemi bulunmayan ve sakatlığını atlatan 37 yaşındaki futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde oynayabileceği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.