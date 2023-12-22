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Fenerbahçe'de Edin Dzeko mutluluğu! Galatasaray derbisinden önce taraftarları sevindiren haber...

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Derbi
Fenerbahçede Edin Dzeko mutluluğu Galatasaray derbisinden önce taraftarları sevindiren haber...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 17:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 4-3 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edin Dzeko, karşılaşmada forma giyememiş ve çalışmalarına bireysel olarak devam etmişti. Bosnalı golcünün Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı merak edilirken, antrenmandan taraftarları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etmiş ve puanını 43'e yükselterek galibiyet serisini 4 maça çıkarmıştı. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan takım kaptanı Edin Dzeko, müsabaka kafilesine dahil edilmemişti.

Kayseri'de riske edilmeyen ve İstanbul'da kalarak çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Dzeko'nun pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçede Edin Dzeko mutluluğu Galatasaray derbisinden önce taraftarları sevindiren haber...

Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GALATASARAY MAÇINDA GÖREVE HAZIR

Herhangi bir problemi bulunmayan ve sakatlığını atlatan 37 yaşındaki futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde oynayabileceği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Derbi

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