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Fenerbahçe'de futbolcular yeni hoca için vites yükseltti

#Fenerbahçe#Berisha#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçede futbolcular yeni hoca için vites yükseltti
Süleyman Arat

Fenerbahçe’de yeni yıl tatiline rağmen sakatlıktan çıkanlar Samandıra’da. Fenerbahçe de taraftarları olduğu kadar futbolcuları da yeni teknik direktör heyecanı sardı.

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Zeki Murat Göle idaresindeki teknik heyet, devre arası ve yeni yıl tatili olarak pazar gününe kadar izin vermesine rağmen, sakatlıklarından biran önce kurtulup göreve getirilecek yeni teknik adamın gözüne girmek isteyen Altay bayındır, Gustavo, Berisha, Novak, Serdar Aziz, Mert hakan Yandaş ve Ferdi ara vermeden Samandıra'da çalışıyorlar.

Formalarına tekrar kavuşmak isteyen futbolcular dün yılbaşı olmasına rağmen tek tek Samandıra‘ya gelerek sağlık ekibinin belirlediği program dahilinde çalışırken bugün de tesislerde çalışma programını uygulayacaklar.

HEDEF TAM KADRO BAŞLAMAK

Tüm futbolcuların önümüzdeki hafta sakatlıklarını atlarmış olarak takıma katılmaları ve sarı lacivertli ekibin 2. yarıya tam kadro başlamaları bekleniyor.

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