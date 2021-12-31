Serhat Akın'dan dikkat çeken paylaşım: 'Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyorE-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor#E-Devlet
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladıVe Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı#Milli Piyango
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
MHP lideri Bahçeliden yeni yıl mesajıMHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı#Devlet Bahçeli
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
Tepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlarTepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlar! #İspanya
Şaşırtan karar Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...Şaşırtan karar! Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...#Çin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Serhat Akın'dan dikkat çeken paylaşım: 'Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?'

#Fenerbahçe#Daum#Süper Lig
Serhat Akından dikkat çeken paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, sosyal medya hesabından yeni teknik direktör konusunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de eski oyuncularından Serhat Akın, taraftarı heyecanlandırdı.

Yeni teknik direktör konusunda paylaşımda bulunan Serhat Akın, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından sarı lacivertli taraftarlar, Daum'un takımın başına geçeceği yönünde çok sayıda yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'yi daha önce iki kez çalıştıran Daum, 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Alman teknik adam, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Daum#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021