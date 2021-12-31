Serhat Akın'dan dikkat çeken paylaşım: 'Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?'

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Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de eski oyuncularından Serhat Akın, taraftarı heyecanlandırdı.

Yeni teknik direktör konusunda paylaşımda bulunan Serhat Akın, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından sarı lacivertli taraftarlar, Daum'un takımın başına geçeceği yönünde çok sayıda yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'yi daha önce iki kez çalıştıran Daum, 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Alman teknik adam, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı.