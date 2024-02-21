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Fenerbahçe'de Fred takıma dönüyor! Akıllardaki soru: Kulübeye İsmail mi, Krunic mi çekilecek?

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig
Fenerbahçede Fred takıma dönüyor Akıllardaki soru: Kulübeye İsmail mi, Krunic mi çekilecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 07:00

Brezilyalı futbolcunun kontrollü bir şekilde, risk almadan takıma dahil edileceği öğrenilirken, Fred’in dönüşü ile birlikte İsmail Kartal, Krunic ya da İsmail arasında tercih yapacak.

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Fred’in MR’ının temiz çıkması sonrası F.Bahçe’de herkesin merak ettiği soru şu...

F.Bahçe’de sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan uzak kalan Fred’den sevindirici haber geldi. MR’ının temiz çıkmasının ardından Brezilyalı futbolcu dün takımla idmanlara başlarken sarı lacivertliler Fred’in dönüşünü resmi sosyal medya hesabından “Hele bakın kim gelmiş” paylaşımıyla duyurdu.

RiSKE EDiLMEYECEK

Fred’in dün takım antrenmanının ilk bölümüne katıldığı, önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde, risk almadan takıma dahil edileceği öğrenilirken, Brezilyalı yıldızın dönüşü ile birlikte ilk 11’in yeni şeklinde Krunic’in mi yoksa İsmail Yüksek’in mi görev yapacağı merak edilmeye başlandı.

İlk 11’de oynaması durumunda Fred ile birlikte Krunic’in performansının artması ve gerçek kalitesinin ortaya çıkma ihtimali bulunurken her maç üzerine koya koya ilerleyen İsmail Yüksel’in formayı kaptırmayıp Bosnalı futbolcuyu kulübeye göndermesi de sürpriz olmayacak.

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig

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