Fenerbahçe'de Fred sevinci! Hatayspor maçında...

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Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, geçtiğimiz haftalarda antrenmanların bir kısmında takımla çalışıyordu. Brezilyalı futbolcu bugünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Dün çekilen MR'ında sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.

Fenerbahçe Livakovic, Çağlar, Djiku, Ferdi, Dzeko’nun da yer aldığı aslarıyla İrfan Can Kahveci ve King hariç tam kadro olarak sahne alacağı Hatay maçından 3 puanla dönüp pazar akşamı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin skorunu beklemeyi hedefliyor.

ANTRENMANDAN DETAYLAR

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü. 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcuları antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.