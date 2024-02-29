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Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu! Fenerbahçe maçında...

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş
Ankaragücünden TFFye Mert Hakan Yandaş başvurusu Fenerbahçe maçında...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 12:36

Fenerbahçe'yui 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ın maç sonunda tribünlere yaptığı hareketlerle ilgili disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı.

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Ankaragücü'nden yapılan açıklamada; "MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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MAÇ SONU GERGİNLİK! MERT HAKAN VE KAZIMCAN KARATAŞ...

Ankaragücü'nün 3-0'lık galibiyetiyle sona eren maçın son anlarında Oosterwolde ile Pedrinho arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmış, bitiş düdüğüyle birlikte Mert Hakan Yandaş ve Kazımcan Karataş'ın başrolde olduğu bir tartışma daha alevlenmişti.  Diğer oyuncular ve teknik heyetleri araya girmesiyle ikili arasındaki tartışma büyümezken Mert Hakan Yandaş'ın çok öfkeli olduğu görüldü.

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SOYUNMA ODASINDA TAKIM ARKADAŞLARINA PATLADI

Mert Hakan Yandaş, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına şunları söyledi: Fenerbahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz.”

Ankaragücünden TFFye Mert Hakan Yandaş başvurusu Fenerbahçe maçında...

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#Ankaragücü#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş

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