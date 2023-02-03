Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı!

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Fenerbahçe ve A Milli Takım’da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu’na İtalyan devi Juventus talip oldu.

Calciomercatoweb’de yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Juan Cuadrado ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juve, Ferdi ile ilgileniyor.

Napoli ve Milan’ın da gündeminde yer alan Ferdi’nin transferi için sezon bitmeden harekete geçileceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin 2018’de 1.4 milyon Euro’ya Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından aldığı Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri 12 milyon Euro