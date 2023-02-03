Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğluna bir talip daha çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

Milan ve Napoli’nin takip ettiği milli futbolcuya Juventus da kancayı attı. Juve, Ferdi’yi sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Cuadrado’nun yerine düşünüyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve A Milli Takım’da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu’na İtalyan devi Juventus talip oldu.

Calciomercatoweb’de yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Juan Cuadrado ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juve, Ferdi ile ilgileniyor.

Napoli ve Milan’ın da gündeminde yer alan Ferdi’nin transferi için sezon bitmeden harekete geçileceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin 2018’de 1.4 milyon Euro’ya Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından aldığı Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri 12 milyon Euro

Gözden Kaçmasın

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından çok konuşulan kararlar Jorge Jesus çılgına döndü, kırmızı kart...Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından çok konuşulan kararlar! Jorge Jesus çılgına döndü, kırmızı kart...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol
6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör